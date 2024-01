Accsys Technologies Aktie: Das liegt auf Eis

Die Dividende der Accsys-Aktie liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukten einen geringeren Ertrag von 8,8 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigere Dividende führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Bei der technischen Analyse zeigt der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt der Accsys-Aktie einen aktuellen Wert von 73,34 GBP, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 60,8 GBP liegt (-17,1 Prozent Abweichung). Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 62,46 GBP, was einer Abweichung von nur -2,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Accsys auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) von Accsys zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis keine überkauften oder überverkauften Werte an, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide RSI-Werte führt. Insgesamt erhält das Accsys-Wertpapier in diesem Abschnitt ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Accsys derzeit bei 97,12, was 164 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 36. Dies führt zu einer Überbewertung des Titels und einer Einstufung als "Schlecht" auf Grundlage des KGV.

Insgesamt ergibt sich somit ein gemischtes Bild für die Accsys-Aktie, mit negativen Bewertungen für die Dividende und das KGV, aber einer neutralen Bewertung auf Basis der technischen und RSI-Analyse.