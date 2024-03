Accsys Technologies Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Preisschwankungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI für die Accsys-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 75, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Auch der 25-Tage-RSI von 70,59 deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Accsys.

Das Internet kann die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder sogar verändern. In Bezug auf die Diskussionen im Internet wurde bei Accsys eine mittlere Aktivität gemessen, weshalb das Sentiment eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem insgesamt "Neutral"-Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Accsys-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 71,19 GBP. Der aktuelle Schlusskurs von 52,4 GBP weicht daher um -26,39 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (57,47 GBP) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Accsys-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite der Accsys-Aktie beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 8,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Papier & Forstprodukte, 8,31). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Accsys-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.