Accrol Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier als "überkauft" oder "überverkauft" betrachtet werden kann, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Accrol wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 81,82 Punkten, was darauf hinweist, dass die Accrol-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 neutral eingestuft, sodass Accrol in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhält.

Im Vergleich zur "Haushaltsprodukte"-Branche hat Accrol in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,48 Prozent erzielt, was jedoch eine Underperformance von -22,62 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Accrol um 0,39 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 33,04 GBP für den Schlusskurs der Accrol-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,1 GBP, was einer positiven Abweichung von 6,23 Prozent entspricht, und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen positive Abweichungen, was Accrol insgesamt eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik einbringt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von Accrol als überbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 263,85 insgesamt 497 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushaltsprodukte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".