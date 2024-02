Accrol Aktie: Gut oder schlecht?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Bei Accrol liegt das KGV mit 263,85 deutlich über dem Branchendurchschnitt von 44, was darauf hindeutet, dass die Aktie als teuer eingestuft wird. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Accrol-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,4 GBP lag. Der letzte Schlusskurs von 36,4 GBP weicht um +8,98 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nur um +4,36 Prozent vom Durchschnitt abweicht.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Accrol im vergangenen Jahr eine Rendite von 11,11 Prozent erzielt hat, was 7,62 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Verbrauchsgüter" liegt. Im Vergleich zur Branche "Haushaltsprodukte" liegt die jährliche Rendite jedoch um 11,88 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Accrol derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,97 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Accrol-Aktie, wobei fundamentale und technische Analysen zu unterschiedlichen Bewertungen führen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.