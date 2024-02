Accrete Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Accrete-RSI liegt bei 88,42, was auf eine "Schlecht"-Bewertung hindeutet. Der RSI25 beträgt 69,84, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt für die Accrete-Aktie einen Durchschnitt von 1286,32 JPY für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 747 JPY, was einem Unterschied von -41,93 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen auf eine negative Entwicklung hin. Die Accrete-Aktie erhält somit insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Faktor bei der Einschätzung einer Aktie. Zuletzt war die Accrete-Aktie im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Accrete, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung wurden analysiert, wobei Accrete durchschnittliche Werte aufweist und daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet.