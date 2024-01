Accrete Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die technische Analyse von Accrete-Aktien zeigt, dass sich das Wertpapier in einem Abwärtstrend befindet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1435,35 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1050 JPY liegt, was einer Abweichung von -26,85 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1114,74 JPY liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmung rund um Accrete-Aktien wird als neutral eingestuft, basierend auf der Analyse von Kommentaren und Themen in sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild in den letzten Wochen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Accrete-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft ist, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Allerdings ist sie auf einer längerfristigen Basis weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Accrete auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments ein "Schlecht"-Rating.