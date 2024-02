Accrete Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Accrete-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 1286,32 JPY verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 747 JPY, was einem Rückgang um 41,93 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1034,34 JPY zeigt mit einem Schlusskurs unter diesem Durchschnitt eine Abweichung von 27,78 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für die Accrete-Aktie wird als neutral eingestuft, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und der Meinungsmarkt sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen befasst hat.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen erfahren hat.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Accrete-Aktie liegt bei 88,42 und wird daher als "Schlecht" eingestuft, während der RSI25 bei 69,84 liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung der Accrete-Aktie als "Schlecht".