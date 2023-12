Accord Aktie: Das wird nichts mehr!

Die Aktienanalyse der Accord-Aktie zeigt gemischte Signale. Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -20,47 Prozent des aktuellen Kurses zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 5,96 CAD. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 4,82 CAD, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat Accord in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -44,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Diversifizierte Finanzdienstleistungen"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Accord 45,79 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Accord beträgt 5,36 Prozent und liegt damit 1,49 Prozent über dem Branchendurchschnitt, was von den Analysten positiv bewertet wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Accord in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Gesamtbewertung führt.

Insgesamt erhält die Accord-Aktie gemäß der Analyse eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik, das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien.