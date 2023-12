Accord Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Accord wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Diversifizierte Finanzdienstleistungen) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 20,43, was einem Abstand von 75 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 81,27 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Accord derzeit eine Dividendenrendite von 5,36 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,66 Prozent. Damit erhält die Accord-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Accord bei 6 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,57 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -23,83 Prozent gegenüber dem GD200 und einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 4,88 CAD, was einer Distanz von -6,35 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Schlecht".

Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -46,9 Prozent erzielt, was 53,67 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die gleiche Branche beträgt 5,51 Prozent, und Accord liegt aktuell 52,41 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

