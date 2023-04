Accor und Jin Jiang Hotels unterzeichnen Absichtserklärung zur gemeinsamen Förderung nachhaltiger Praktiken in der Hotelbranche

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Peking (ots/PRNewswire) -Die beiden führenden Unternehmen des Gastgewerbes bündeln ihre Kräfte, um innovative Entwicklungsmethoden in der Hotelbranche voranzutreibenDas fünfte Treffen des Chinesisch-Französischen Unternehmerrats fand gestern in Peking statt. An der Veranstaltung nahmen die Staatsoberhäupter Chinas und Frankreichs, Vertreter der chinesischen und französischen Regierungen sowie Unternehmer teil. Im Mittelpunkt des Treffens standen Diskussionen zu verschiedenen Themen, darunter Handel, Investitionen, Technologie und Tourismus.Während des Treffens unterzeichneten Shanghai Jin Jiang International Hotels und Accor eine Absichtserklärung (MOU) mit einer Laufzeit bis 2033. Diese Absichtserklärung stellt eine strategische Partnerschaft zwischen den beiden Parteien dar, deren Hauptziel es ist, nachhaltige Veränderungen im gesamten Gastgewerbe zu fördern und voranzutreiben und die Kohlenstoffemissionen des Sektors zu reduzieren. Beide Gruppen haben ihre Absicht geäußert, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 auf ein Maximum zu bringen und bis 2060 Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Gemeinsam wollen die Parteien einen ESG-Messrahmen schaffen und definieren, der speziell auf den Hotelsektor zugeschnitten ist, und einen Benchmark und eine Reihe von Zielen festlegen, die auf die einzigartigen Nuancen der Hotelbranche zugeschnitten sind. Darüber hinaus werden sie gemeinsam an der Entwicklung neuer Industriestandards für nachhaltige Gästezimmer und die Reduzierung von Lebensmittelabfällen arbeiten, Möglichkeiten im Bereich nachhaltiger Finanzen ausloten und eine globale Schulungsinitiative starten.Diese strategische Partnerschaft unterstreicht die gemeinsame Entschlossenheit von Jin Jiang Hotels und Accor, neue ESG-Standards in der Hotelbranche einzuführen und einen Beitrag zu den umfassenderen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen in China zu leisten.Bei der Entwicklung nachhaltiger Gästezimmer wollen Jin Jiang Hotels und Accor die Schaffung nachhaltiger Zimmer erforschen, die die Kohlenstoffemissionen aus Bau und Betrieb reduzieren, ohne das Gästeerlebnis zu beeinträchtigen. Ziel ist es, die Kosten für Versorgungsleistungen wie Wasser und Strom in beiden Gruppen bis 2030 um 10 % zu senken. Im Hinblick auf die Reduzierung von Lebensmittelabfällen hoffen beide Parteien, einen standardisierten Prozess zu schaffen, der universelle Technologien einsetzt, um die Lebensmittelabfälle in jeder Phase von der Beschaffung über den Gästeservice und das Catering bis hin zum Ende des Aufenthalts des Gastes zu minimieren und letztlich auf das gemeinsame Ziel hinzuarbeiten, die Lebensmittelabfälle bis 2030 um 30 % zu reduzieren. Sie sind der festen Überzeugung, dass die Einführung neuer ESG-Standards in der Hotelbranche auch einen wichtigen Beitrag zu den umfassenderen Bemühungen Chinas um eine Verringerung der Kohlenstoffemissionen leisten und einen wesentlichen Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen leisten wird.Gleichzeitig werden beide Parteien das Schulungsprogramm "School for Change" für alle Ebenen der Hauptverwaltung und der Hotels einführen. School for Change wurde zunächst in allen Accor-Hauptquartieren eingeführt, um das Bewusstsein der Mitarbeiter für die Herausforderungen der nachhaltigen Entwicklung zu schärfen. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Mitarbeiter und Talente in den Hotels beider Partner Zugang zu einer Inhaltsplattform und einem Schulungsprogramm haben, das sich auf die Grundlagen des Klimawandels konzentriert und ihr individuelles Verständnis für dessen Ursachen und Auswirkungen auf die biologische Vielfalt und die Gemeinschaften verbessert, wodurch der Austausch von Lösungen und die Schaffung positiver Veränderungen auf allen Ebenen gefördert werden.Im Rahmen der Absichtserklärung sollen auch die Möglichkeiten einer geschäftlichen Zusammenarbeit im Bereich des nachhaltigen Finanzwesens bewertet und erkundet werden, wobei die Parteien hoffen, die Möglichkeit der Nutzung des nachhaltigen Finanzwesens als transformatives Instrument zu entwickeln. Im Rahmen dieser Initiative werden Kredite und grüne Finanzierungen eingesetzt, um eine direkte Verbindung zwischen den finanziellen Bedingungen ihrer Kredite und den festgelegten Nachhaltigkeitszielen und -standards herzustellen.Als einflussreiche, führende Hotelgruppen hoffen Jin Jiang Hotels und Accor, mit dieser Absichtserklärung einen klaren Handlungsaufruf an das gesamte Gastgewerbe zu senden, indem sie sich für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken in der Hotelbranche einsetzen und die Zusammenarbeit fördern, indem sie Führungskräfte und Interessenvertreter der Branche motivieren, zu einem gemeinsamen Ziel beizutragen, nämlich der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen. Die Unternehmen sehen die Absichtserklärung auch als Gelegenheit, gemeinsam aktiv weitere Möglichkeiten der geschäftlichen Zusammenarbeit zu erkunden und weitere praktische Beispiele für die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und französischen Unternehmen zu liefern.Gary Rosen, CEO, Accor Greater China, sagte: "Wir sind stolz darauf, diese strategische Partnerschaft mit Jin Jiang Hotels, einem weltweit führenden Unternehmen der Hotellerie, einzugehen. Jin Jiang Hotels spielt eine Schlüsselrolle in China, und wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam in der Lage sein werden, wichtige Maßnahmen zu ergreifen, um die Belastung des Planeten zu verringern, ohne den Zauber des Gästeerlebnisses zu beeinträchtigen. Accor verpflichtet sich zu ständiger Innovation und dazu, in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, einen Nettobeitrag zu leisten. Der Klimaschutz steht im Mittelpunkt unserer Vision und unseres Geschäftsmodells für das Gastgewerbe, und wir freuen uns über die Möglichkeiten, die diese Partnerschaft bieten wird."Shirley Shen, CEO von Jin Jiang Hotels, fügte hinzu: "Das Gastgewerbe ist einer der dynamischsten und weitreichendsten Wirtschaftssektoren weltweit. Dies gilt insbesondere für China, wo es das Potenzial hat, einen bedeutenden Einfluss auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu haben. Als führende Hotelgruppen der Branche haben sich sowohl Jin Jiang Hotels als auch Accor dazu verpflichtet, eine klare und deutliche Botschaft an die gesamte Branche zu senden. Wir rufen unsere Kollegen dazu auf, sich für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken im Gastgewerbe einzusetzen, und wir sind entschlossen, Führungspersönlichkeiten zu inspirieren und Branchenakteure in gemeinsame Bemühungen einzubinden. Gemeinsam werden wir den Beitrag unseres Sektors zu den Zielen der nachhaltigen Entwicklung vorantreiben, mit besonderem Schwerpunkt auf der Reduzierung der Kohlenstoffemissionen als Teil der ESG-Ziele."Hinweise für RedakteureDer Chinesisch-Französische Unternehmerausschuss ist eine Plattform für den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen chinesischen und französischen Unternehmen, die gemeinsam vom chinesischen Handelsministerium und dem französischen Wirtschafts- und Finanzministerium gefördert wird. Es wurde am 9. Januar 2018 unter dem Beisein der Staats- und Regierungschefs Chinas und Frankreichs gegründet und dient als "zweite Schiene" für den Austausch zwischen den Regierungen und Unternehmen der beiden Länder. Dieses Austauschtreffen ist nicht nur eine wichtige Maßnahme, um den Geist der Gespräche zwischen President Xi Jinping und Präsident Macron über die "Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen China und Frankreich sowie zwischen China und der EU in verschiedenen Bereichen" umzusetzen, sondern auch eine wichtige Plattform für chinesische und französische Unternehmen, um neue Kooperationsmöglichkeiten zu erörtern und zu schaffen.Informationen zu AccorAccor ist eine weltweit führende Hotelgruppe, die in mehr als 110 Ländern in 5400 Häusern, 10 000 gastronomischen Einrichtungen, Wellness-Einrichtungen und flexiblen Arbeitsräumen Erlebnisse bietet. Die Gruppe verfügt über eines der vielfältigsten Gastgewerbe-Ökosysteme der Branche, das mehr als 40 Hotelmarken vom Luxus- bis zum Economy-Segment und mit Ennismore auch Lifestyle umfasst. Accor hat sich dazu verpflichtet, positive Maßnahmen in den Bereichen Geschäftsethik und Integrität, verantwortungsvoller Tourismus, nachhaltige Entwicklung, Engagement für die Gemeinschaft sowie Vielfalt und Inklusion zu ergreifen. Das 1967 gegründete Unternehmen Accor SA hat seinen Hauptsitz in Frankreich und ist an der Euronext Paris (ISIN-Code: FR0000120404) und am OTC-Markt (Ticker: ACCYY) in den Vereinigten Staaten notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.group.accor.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok.Accor, auf dem Weg zum Netto-Positiven GastgewerbeAccor war die erste Hotelgruppe, die sich ein ehrgeiziges, wissenschaftlich fundiertes Emissionsreduktionsziel gesetzt hat: –46 % absolute Emissionen bis 2030 im Vergleich zum Basisjahr 2019, validiert durch die SBTi; mit dem Endziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050. Bis heute haben 84 % der Hotels des Accor-Netzwerks 46 Arten von Einwegplastik erfolgreich aus ihrem Gästeangebot entfernt, und 97 % der Mitarbeiter in den Hauptgeschäftsstellen haben die "School for Change"-Schulung absolviert, um einen ESG-Ansatz in allen Aspekten der Accor-Geschäftsstrategie und -abläufe zu verankern.Informationen zu Jin Jiang HotelsJin Jiang Hotels ist ein weltweit führendes Unternehmen im Gastgewerbe, das in den Bereichen Hotelmanagement, Franchising und Betrieb tätig ist. Als größte Hotelgruppe in China und zweitgrößte weltweit hat sich Jin Jiang Hotels zu einem bedeutenden Akteur in der Branche entwickelt. Mit Stand vom September 2022 betreibt die Gruppe über 11.251 Häuser mit mehr als 1,07 Millionen Gästezimmern in ganz China und in 59 Ländern und Regionen weltweit. 