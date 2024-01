Accor Aktie: Der ganz große Wurf!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Die Dividendenrendite für Accor beträgt derzeit 0 Prozent, was unter dem Durchschnitt von 1,44 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Accor eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Accor liegt bei 68,18 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 liegt bei 24,7, was bedeutet, dass Accor überverkauft ist, und daher wird das Wertpapier in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Accor bei 34,64 EUR und ist damit +7,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,28 Prozent liegt.

Die Stimmung der Anleger kann ebenfalls die Aktienkurse beeinflussen. Die Überprüfung von Accor auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Kommentare und Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Auch die Betrachtung von Handelssignalen ergab eine insgesamt positive Bewertung. Somit wird Accor hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.