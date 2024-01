Accor Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Die Accor Aktie hat in den letzten Tagen einen Kurs von 34,6 EUR verzeichnet, was einem Anstieg um +7,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, weist die Aktie ebenfalls eine positive Entwicklung auf, mit einer Distanz zum GD200 von +7,25 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine Dividendenrendite von 0 % für Accor. Diese liegt nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Hotels Restaurants und Freizeit") von 0 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Accor liegt bei 48,39, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Accor Aktie bei 23,28 Prozent, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 0 Prozent. Hier liegt Accor mit 23,28 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr wird sie in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.