Accor Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den Accor-RSI beträgt die Ausprägung 26,52, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 liegt bei 30,61, was zu einer Bewertung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Accor-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 33,14 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 37,24 EUR weicht somit um +12,37 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem letzten Schlusskurs von 35,42 EUR über dem gleitenden Durchschnitt (+5,14 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, wobei statistische Auswertungen einen Überhang von Kaufsignalen in den letzten zwei Wochen ergaben. Die Branchenvergleich Aktienkurs zeigt, dass die Accor-Aktie mit einer Rendite von 23,28 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" deutlich überdurchschnittlich abschneidet.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung der Accor-Aktie aufgrund des RSI, der technischen Analyse, des Anleger-Sentiments und des Branchenvergleichs Aktienkurs.