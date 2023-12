Accor Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Accor beträgt das aktuelle KGV 14, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 als neutral eingestuft wird. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in dieser Kategorie. Ein weiteres Signal, das zur Einschätzung herangezogen wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Bei Accor liegt der RSI bei 20,93, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, mit einem Wert von 21,05, deutet auf eine "Gut"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Accor im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,28 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors einen deutlichen Anstieg darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche beträgt 0 Prozent, wodurch Accor mit einer Überperformance von 23,28 Prozent bewertet wird. Auf dieser Grundlage wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten beiden Wochen dominierten vor allem negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Allerdings zeigen die konkret berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 5 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral" Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.