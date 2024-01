Accor Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Aktienkurs von Accor verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,28 Prozent, was einer Outperformance von +23,28 Prozent im Branchenvergleich für Accor entspricht. Im Vergleich dazu hatte der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr, wobei Accor 23,28 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Accor bei 14, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt liegt. Daher erhält Accor eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich der Dividende weist Accor eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als neutrales Investment eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den vergangenen zwei Wochen als neutral bewertet, wobei die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert hat und dabei schlussendlich 8 Gut- und 0 Schlecht-Signale gefunden hat. Aufgrund dieser Auswertung wird eine "Gut" Empfehlung ausgesprochen, und die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt eine "Neutral"-Einstufung.