Accor Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Diskussionen über Accor in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion ist daher der Ansicht, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Außerdem wurden fünf Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt, wobei es 5 Gut- und 0 Schlecht-Signale gab. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Gut"-Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Accor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Accor bei einem Wert von 14. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Daher erhält Accor in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung.

Auch der weiche Faktor der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wird bei der Einschätzung einer Aktie berücksichtigt. Für die vergangenen Monate ergibt sich folgendes Bild: Die Diskussionsintensität, gemessen an der Häufigkeit der Wortbeiträge, entspricht der üblichen Aktivität im Netz. Daher wird Accor in diesem Punkt ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht"-Wert führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Accor eine Performance von 23,28 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche bedeutet dies eine Outperformance von +23,28 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor übertrifft Accor den Durchschnitt um 23,28 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Accor in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.