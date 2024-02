Accor Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Accor":

Die Diskussionen über Accor in den sozialen Medien geben ein klares Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein. Im zurückliegenden Zeitraum konnten auch fünf Handelssignale auf dieser Ebene ermittelt werden, davon 5 Gut- und 0 Schlecht-Signal. Dieses Ergebnis führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" Aktie. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Accor bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Accor für die vergangenen Monate eine übliche Aktivität im Netz gezeigt und wird daher für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Veränderung aufgewiesen, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Wert führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Accor ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung sowohl für den 7-Tage-RSI (45,19 Punkte) als auch für den 25-Tage-RSI (34,52 Punkte).

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Accor eine Performance von 23,28 Prozent, was eine Outperformance von +23,28 Prozent im Branchenvergleich für Accor bedeutet. Sowohl im Branchenvergleich für "Hotels Restaurants und Freizeit" als auch im Sektor "Zyklische Konsumgüter" übertraf Accor den Durchschnittswert und erhält daher ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.