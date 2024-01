Acconeer AB im Check!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind.

Bei Acconeer wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 63,16 Punkten, was anzeigt, dass Acconeer weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,69, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acconeer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hierbei ergibt sich eine Abweichung von -24,53 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 20,13 SEK, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen neutral eingestellt gegenüber Acconeer, wie die Diskussion in den Social Media zeigt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vorliegt.

In Bezug auf die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz erhält Acconeer eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung.

Zusammenfassend ergibt sich für Acconeer insgesamt ein "Neutral"-Rating in verschiedenen Bereichen der Analyse.