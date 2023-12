Acconeer AB Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

In den sozialen Medien hat sich die Stimmung gegenüber der Aktie von Acconeer in den letzten vier Wochen aufgehellt. Dies spiegelt sich auch in einer Zunahme der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen wider. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Acconeer derzeit bei 27,2 SEK liegt, während der Aktienkurs selbst bei 21,25 SEK liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -21,88 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 19,98 SEK, was zu einem Abstand von +6,36 Prozent führt und somit eine Bewertung von "Gut" ergibt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Acconeer-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (58,82 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (38,76 Punkte) führen zu einer Bewertung von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".