Accolade Inc Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Anlegerstimmung gegenüber Accolade war in den letzten Tagen grundsätzlich positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, während keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren überwiegend positiv. Dadurch erhält Accolade eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Insgesamt erhält das Unternehmen von der Redaktion ein "Gut"-Rating in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich für die Accolade-Aktie ein Durchschnitt von 11,7 USD für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,34 USD, was einem Unterschied von -20,17 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 7,88 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit eine "+18,53 Prozent"-Bewertung ergibt. Auf Basis der kurzfristigeren Analyse erhält Accolade daher eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Analysten schätzen die Accolade-Aktie langfristig als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, 2 neutral und 0 negativ. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Accolade vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 14,2 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält Accolade daher die Bewertung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für Accolade beträgt 14, was auf ein überverkauftes Wertpapier hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist Accolade überverkauft, wodurch auch hier eine "Gut"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt erhält Accolade somit ein "Gut"-Rating basierend auf der Analyse der RSIs.