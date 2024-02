Accolade Inc Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Accolade ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Unternehmens führt.

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als negativ bewertet.

Die Analysten schätzen die Accolade-Aktie langfristig als positiv ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 2 positiv, 2 neutral und 0 negativ in ihrer Bewertung. Es wurden keine neuen Analysen im letzten Monat veröffentlicht, aber der Durchschnitt der Analysten erwartet einen Kursanstieg auf 14,67 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Accolade-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf einer 7-Tage- als auch auf einer 25-Tage-Basis.

Insgesamt erhält die Accolade-Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung, die Analysteneinschätzung und den RSI eine neutrale Bewertung.