Accolade Inc Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwölf Monaten haben 5 Analysten Bewertungen für die Accolade-Aktie abgegeben. Davon waren 3 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Accolade-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen von Analysten zu Accolade. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beträgt 14,2 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 13,78 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 12,48 USD. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Zusammenfassend erhält Accolade somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt werden hierbei berücksichtigt. Für die Accolade-Aktie beträgt der 200-Tage-Durchschnitt aktuell 11,63 USD, während der letzte Schlusskurs bei 12,48 USD liegt (+7,31 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Werte erhält Accolade eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 8,42 USD eine Abweichung von +48,22 Prozent zum letzten Schlusskurs, wodurch die Accolade-Aktie ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Accolade also auf Basis der trendfolgenden Indikatoren eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für die Accolade-Aktie liegt der RSI7 aktuell bei 18,75 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wodurch auch hier eine Überverkauft-Situation vorliegt und Accolade mit "Gut" bewertet wird. Zusammenfassend erhält das Accolade-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Accolade in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich. Auch die Zunahme in der Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen führt dazu, dass Accolade insgesamt auf dieser Stufe ein "Gut"-Rating erhält.