Acco Brands Aktie: Das ist die Höhe!

Die Acco Brands-Aktie wird von Analysten aktuell als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 8 USD, was ein Aufwärtspotential von 24,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,45 USD) entspricht, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In fundamentalen Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acco Brands bei 8,66, was unter dem Branchendurchschnitt von 53,7 liegt und sie somit unterbewertet macht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Acco Brands aktuell weder überkauft noch -verkauft ist, wodurch sie auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Acco Brands aktuell 7,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Acco Brands ebenfalls im positiven Bereich, wodurch sie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft wird.