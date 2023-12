Acco Brands Aktie: Was soll die Aufregung?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Acco Brands als Neutral-Titel betrachtet werden kann. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Acco Brands-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 38,46 und ein RSI25-Wert von 44,62, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine erhöhte Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Acco Brands mit einem Wert von 7,28 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann.

Was die Dividende betrifft, so schüttet Acco Brands eine Dividendenrendite von 5,08 % aus, was 0,17 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt kann die Acco Brands-Aktie anhand dieser Faktoren als neutral bis gut bewertet werden.