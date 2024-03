Acco Brands Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmung der Anleger für Acco Brands hat sich in den letzten Wochen positiv entwickelt, wie aus Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An 12 Tagen überwogen die positiven Themen, nur an einem Tag war die negative Kommunikation vorherrschend. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten überwiegend positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führte.

Der Relative Strength Index (RSI) für Acco Brands liegt bei 37,5, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 67,86, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral" für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Acco Brands mit 4,78 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 5,32 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Acco Brands in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein rückläufiges Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.