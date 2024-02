Acco Brands Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Acco Brands-Aktie stattgefunden. Von diesen Bewertungen waren 1 als "Gut" eingestuft worden, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Acco Brands-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Acco Brands. Die durchschnittliche Kursprognose, die von den Analysten erstellt wurde, liegt bei 8 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotential von 37,46 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 5,82 USD. Basierend darauf ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Acco Brands somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Acco Brands-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 5,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 5,82 USD liegt somit um 5,24 Prozent darüber. Somit bewerten wir die Aktie auf dieser Basis als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (6,12 USD) liegt der letzte Schlusskurs jedoch nah am gleitenden Durchschnitt (-4,9 Prozent). Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Acco Brands-Aktie bei der einfachen Charttechnik somit mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur durch Bankanalysen, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild von Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Bei der Untersuchung der Acco Brands-Aktie in Bezug auf diese Faktoren zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Acco Brands war gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird der Acco Brands-Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" gegeben.

In Bezug auf die Dividende weist Acco Brands derzeit eine Dividendenrendite von 4,78 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,24 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Acco Brands-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Acco Brands kaufen, halten oder verkaufen?

