Acco Brands Aktie: Jetzt aber!

Die Diskussionen über Acco Brands in den sozialen Medien geben ein klares Signal über die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen wider. In den letzten zwei Wochen haben sich insgesamt viele positive Meinungen und Kommentare angesammelt. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen angesprochen. In Anbetracht dessen stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Zusammenfassend betrachtet, ist die Aktie von Acco Brands unserer Meinung nach angemessen mit "Gut" bewertet worden.

Von fundamentaler Bedeutung ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Das aktuelle KGV von Acco Brands beträgt 8, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" im Durchschnitt ein KGV von 53 aufweisen. Demnach ist Acco Brands aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von unserer Redaktion.

Was die Analysteneinschätzung betrifft, so liegen in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen von Analysten vor, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Im letzten Monat gab es keine Updates seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 8 USD, was einem möglichen Anstieg von 29,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (6,2 USD) entspricht. Aus Sicht der Analysten erhält die Acco Brands-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,33 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Acco Brands damit 1232,07 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 6,66 Prozent. Acco Brands liegt aktuell 5,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral".