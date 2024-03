Acciona S.A. Aktie: Jetzt ist alles möglich

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Acciona in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen deutlichen Rückgang, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führte. Die Aktie erhielt insgesamt ein "Schlecht"-Rating, da über Acciona deutlich weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen war.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Acciona-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 128,34 EUR lag. Der letzte Schlusskurs (112,3 EUR) weicht somit um -12,5 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt aktuell 115,31 EUR, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (-2,61 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Acciona ergibt, die Aktie erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Acciona derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 41,5, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 51, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den sozialen Medien wurde Acciona in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab 6 Gut- und 2 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung durch die Redaktion führt. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.