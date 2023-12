Acciona S.A. Aktie: Einfach unglaublich

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI wird auf 7- und 25-Tage-Basis für Acciona herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 42,22 Punkten, was darauf hinweist, dass Acciona weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,26 Punkten, was bedeutet, dass auch hier Acciona weder überkauft noch überverkauft ist, und somit auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Acciona in den letzten Wochen deutlich verschlechtert. Daher bekommt die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Daher erhält Acciona auch in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 142,82 EUR für den Schlusskurs der Acciona-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 133,3 EUR, was einem Unterschied von -6,67 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 127,38 EUR, und der letzte Schlusskurs lag nahe diesem Durchschnitt (+4,65 Prozent). Daher ergibt sich in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung für die Acciona-Aktie in Bezug auf die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, jedoch hat sich die Diskussion in Bezug auf das Unternehmen Acciona zunehmend negativ entwickelt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.