Accesso Aktie: Hilfe!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Accesso-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 640,18 GBP, während der Kurs der Aktie bei 530 GBP um -17,21 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 551,16 GBP, was einer Abweichung von -3,84 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Neutral"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

Analysten bewerten die Accesso-Aktie derzeit als "Gut". In den letzten zwölf Monaten wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Im vergangenen Monat ergab sich ein Bild von 1 "Gut", 0 "Neutral", und 0 "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 1035 GBP, was einem Aufwärtspotential von 95,28 Prozent entspricht. Alles in allem erhält Accesso eine "Gut"-Bewertung in dieser Analyse.

Das Sentiment und der Buzz um Accesso zeigen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Zusammengefasst bekommt Accesso für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Accesso in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -34,41 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche liegt die Unterperformance bei -30,05 Prozent. Im "Informationstechnologie"-Sektor betrug die mittlere Rendite -7,14 Prozent, wobei Accesso 27,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.