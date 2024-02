Access Holdings Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Stimmung und der Buzz um die Aktien sind wichtige Maßstäbe für die Einschätzung der Investoren und Nutzer im Internet. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Access zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Access-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse und bezieht sich auf die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Access-Aktie führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung "Schlecht", während der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Access gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge in den sozialen Medien. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Access, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Access-Aktie für die letzten 200 Handelstage eine Abweichung von 20,04 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt ebenfalls eine Abweichung von 11,4 Prozent und führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Access-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.