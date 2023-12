Access Aktie: Immer langsam!

Die technische Analyse der Access-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 861,35 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs von 796 JPY weicht somit um -7,59 Prozent ab, was eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht bedeutet. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 758,42 JPY. Der letzte Schlusskurs liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt und weicht nur um +4,96 Prozent ab, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Access-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz ergibt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen im letzten Monat zeigt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutierten, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Access-Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Access-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (39) als auch der RSI auf 25-Tage Basis (52,73) führen zu einer Einstufung als "Neutral". In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Access.

Auch die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren und die Nutzer hauptsächlich neutrale Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht die Einstufung als "Neutral".

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Access-Aktie in verschiedenen Bereichen wie Charttechnik, Sentiment, RSI und Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.