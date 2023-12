Access Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der öffentlichen Kommunikation über Access in den sozialen Medien. Es gab keine wesentliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Die Intensität und Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie geben Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Access wurde etwas mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Kursdynamik einer Aktie. Für einen Zeitraum von 7 Tagen ergibt sich ein RSI von 16,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 45,55, was eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Insgesamt führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Unsere Analysten haben die Präsenz von Access in sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Die Nutzer haben in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht eine Einstufung als "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 869,89 JPY für die Access-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 820 JPY, was einem Unterschied von -5,74 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser beträgt aktuell 756,62 JPY, was einen Anstieg von +8,38 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs bedeutet. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt führt dies zu einer "Neutral"-Bewertung für Access gemäß der einfachen Charttechnik.