Accenture löst Jubelsturm aus!

Accenture wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, so die Auswertung der Redaktion. Die Anleger-Stimmung ermöglicht daher die Einstufung als "Gut". Trotzdem wurden auch 8 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Accenture derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 302,89 USD, was einer Abweichung von +13,62 Prozent entspricht. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage von 318,82 USD führt zu einer "Gut"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Accenture-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Sowohl der RSI7 (10) als auch der RSI25 (20,48) bestätigen diese Einstufung.

Im Branchenvergleich erzielte Accenture in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,36 Prozent, was einer Outperformance von +16,21 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Entwicklung in der "IT-Dienstleistungen"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor lag Accenture mit einer Überperformance von 17,27 Prozent weit über dem Durchschnitt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung für Accenture basierend auf der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Branchenvergleich des Aktienkurses.