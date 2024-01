Accenture Aktie: DAS heißt noch nichts

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Accenture wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 62,13 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Auch der 25-Tage-RSI (42,47) deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält die Accenture-Aktie daher in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Aktie von Accenture derzeit +3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +11,47 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Accenture überwiegend negativ diskutiert, jedoch sind in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Vordergrund. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" konnte Accenture eine Rendite von 28,41 Prozent erzielen, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 9,84 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche schneidet Accenture mit einer Rendite von 18,57 Prozent deutlich besser ab. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.