Accenture Aktie: Ist das noch normal?

Die Accenture-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie 9 positive, 4 neutrale und keine negative Bewertung. Kurzfristig betrachtet gab es in einem Monat 1 positive und keine negativen Einschätzungen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 337,42 USD, was einem Abwärtspotential von -8,68 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Accenture-Aktie daher eine neutrale Bewertung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 321,06 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 369,48 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung von +15,08 Prozent in Bezug auf den GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 355,36 USD, was zu einer neutralen Bewertung von +3,97 Prozent führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Gesamtbewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine starke Aktivität bei Diskussionen über Accenture, was zu einer positiven Langzeitbewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Tendenz, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Accenture liegt bei 44,25, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 37,74 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung der Accenture-Aktie.