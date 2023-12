Accenture Aktie: Es wird konkret!

Der Aktienkurs von Accenture liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" um 36,42 Prozent höher, was einer Rendite von mehr als 37 Prozent entspricht. Die Branche "IT-Dienstleistungen" erzielte in den letzten 12 Monaten eine durchschnittliche Rendite von 0,92 Prozent, wobei Accenture mit 35,49 Prozent deutlich darüber liegt. Dies spiegelt sich in einem "Gut"-Rating für die Aktie wider.

Von insgesamt 13 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Accenture-Aktie sind 8 Einstufungen als "Gut", 5 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Daraus ergibt sich im Durchschnitt eine "Gut"-Bewertung für das Wertpapier. Trotzdem liegen aus dem letzten Monat keine Analystenupdates zu Accenture vor. Das Durchschnittskursziel beträgt 326,08 USD. Dies bedeutet, dass die Aktie ausgehend vom letzten Schlusskurs von 341,85 USD um -4,61 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Neutral". Insgesamt erhält Accenture somit von den Analysten ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Accenture-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 303,25 USD. Der letzte Schlusskurs von 341,85 USD weicht somit um +12,73 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (319,41 USD) liegt der letzte Schlusskurs mit +7,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Somit erhält die Accenture-Aktie auch in dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating.

Bei weichen Faktoren wie dem Sentiment und dem Buzz im Netz erhält Accenture positive Bewertungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung für Accenture führt.

Accenture kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Accenture jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Accenture-Analyse.

Accenture: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...