Accenture Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Accenture hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 36,42 Prozent erwirtschaftet, was im Vergleich zu anderen Aktien im Bereich "Informationstechnologie" eine Überperformance von 29,39 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 7,18 Prozent, und Accenture liegt derzeit 29,24 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei einer längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte sich, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings gab es eine positive Veränderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, obwohl verstärkt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Accenture diskutiert wurden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments. Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Insgesamt ergibt sich dadurch eine "Neutral"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Von den insgesamt 12 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Accenture-Aktie sind 8 als "Gut", 4 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Das Durchschnittsrating liegt somit bei "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Accenture vor, und das durchschnittliche Kursziel beträgt 329,36 USD, was zu einer möglichen Kursabnahme von -6,32 Prozent vom letzten Schlusskurs (351,59 USD) führen könnte. Insgesamt erhalten die Analysten die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.