Accentro Real Estate-Investoren können es immer noch nicht glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Die Accentro Real Estate-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1,55 EUR aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 1,14 EUR liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von -26,45 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 1,27 EUR über dem aktuellen Kurs von 1,14 EUR, was zu einer Abweichung von -10,24 Prozent führt und somit zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik daher ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Accentro Real Estate-Aktie liegt bei 56,52, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine Bewertung als "Neutral" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 44 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung für Accentro Real Estate in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigen Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Accentro Real Estate diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Accentro Real Estate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Accentro Real Estate kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Accentro Real Estate jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Accentro Real Estate-Analyse.

Accentro Real Estate: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...