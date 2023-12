Accentro Real Estate Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse von Accentro Real Estate zeigt, dass das Unternehmen derzeit in einem Abwärtstrend ist. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 1,56 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 1,07 EUR liegt, was einer Abweichung von -31,41 Prozent entspricht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,3 EUR liegt unter dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -17,69 Prozent. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Accentro Real Estate daher ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) liegt der RSI7 bei 66,67 Punkten, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Der RSI25 zeigt dagegen an, dass Accentro Real Estate überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt jedoch ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Zusammenfassend erhält Accentro Real Estate auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments ein insgesamt "Schlecht"-Rating.