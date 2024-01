Accentro Real Estate Aktie: Das war nicht abzusehen!

Das Internet hat die Macht, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit sowie Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Im Fall von Accentro Real Estate wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Accentro Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,53 EUR. Der letzte Schlusskurs von 1,08 EUR weicht somit um -29,41 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch im Vergleich zu den letzten 50 Handelstagen wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bedacht, da der letzte Schlusskurs (1,08 EUR) ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, herangezogen. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 83,33 Punkte, was darauf hindeutet, dass Accentro Real Estate momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 55,32, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Accentro Real Estate-Aktie daher mit "Schlecht" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

In den letzten zwei Wochen wurde Accentro Real Estate von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, und auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut", was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung führt.