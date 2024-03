Beijing Urban Construction Design, Development Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse wurde der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Beijing Urban Construction Design & Development herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Damit erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, weshalb es mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Beijing Urban Construction Design & Development-Wertpapier somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Beijing Urban Construction Design & Development als unterbewertet, da das KGV mit 2,79 insgesamt 94 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Bauwesen" liegt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Beijing Urban Construction Design & Development-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 2,06 HKD. Der letzte Schlusskurs (1,96 HKD) weicht somit -4,85 Prozent ab, was einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (2 HKD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-2 Prozent), weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Beijing Urban Construction Design & Development in den vergangenen Wochen kaum verändert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.