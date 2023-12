Accentro Real Estate Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen grün und es gab keine negativen Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen bezüglich des Unternehmens Accentro Real Estate diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt als "Gut", was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg kann die Stimmung und Diskussionsintensität im Zusammenhang mit Accentro Real Estate beobachtet und ausgewertet werden. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war laut Messung kaum vorhanden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Accentro Real Estate in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Accentro Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,11 EUR weicht somit um -28,39 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,29 EUR) liegt unter dem letzten Schlusskurs (-13,95 Prozent), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Accentro Real Estate-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Der RSI der Accentro Real Estate liegt bei 57,89 und führt zu einer "Neutral"-Einschätzung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet mit einem Wert von 57,97 auf eine "Neutral"-Bewertung hin. Insgesamt ergibt sich damit eine Gesamteinschätzung von "Neutral" im Hinblick auf den RSI.