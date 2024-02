Accentro Real Estate Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Harbour Energy Plc.":

Die Accentro Real Estate befindet sich derzeit mit einem Kurs von 0,97 EUR um -10,19 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50. Aus charttechnischer Sicht wird dies kurzfristig als "Schlecht" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -32,64 Prozent, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Thema Aktienmarkt. In Bezug auf Accentro Real Estate waren die Diskussionen in den letzten zwei Wochen eher neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt hätten. Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Accentro Real Estate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Accentro Real Estate liegt der RSI aktuell bei 86,67, was auf eine Überkauftheit hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 60, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinschätzung des RSI als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. In Bezug auf Accentro Real Estate zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Somit ergibt sich für die langfristige Stimmungslage rund um Accentro Real Estate insgesamt eine "Neutral"-Note.