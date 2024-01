Accentro Real Estate Aktie: Was soll das denn werden?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Sentiment und Buzz rund um die Aktie von Accentro Real Estate in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Ebene führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten zwei Wochen ein deutlich positiveres Bild von Accentro Real Estate. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um das Unternehmen diskutiert. Daher wird die Aktie von unserer Redaktion positiv bewertet und als "Gut" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Accentro Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,51 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,09 EUR weicht somit um -27,81 Prozent ab und wird daher aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 1,17 EUR eine Abweichung von -6,84 Prozent, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Accentro Real Estate liegt bei 33,33 Punkten, was auf Neutralität hinweist. Der RSI25 zeigt mit einem Wert von 53,06 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier insgesamt eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.