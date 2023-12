Accentro Real Estate Aktie: Finger Weg!

Die Stimmung der Anleger in sozialen Medien rund um die Aktien von Accentro Real Estate war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An zwei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen drehten sich die Diskussionen hauptsächlich um positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt bekommt Accentro Real Estate auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Accentro Real Estate wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch die Diskussionen und Interaktionen der Investoren und Nutzer im Internet. Dabei wurde die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität als mittelmäßig aktiv bewertet, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnet unserer Messung nach kaum Veränderungen und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich daraus eine "Neutral"-Note für das langfristige Stimmungsbild der Accentro Real Estate-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Accentro Real Estate-Aktie beträgt 33, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Bei einer Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft, da es als überkauft gilt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für die Accentro Real Estate-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Accentro Real Estate-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,57 EUR liegt und der letzte Schlusskurs mit 1,14 EUR um 27,39 Prozent abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt eine Abweichung von 12,98 Prozent und erhält somit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt erhält die Accentro Real Estate-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

