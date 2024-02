Accent Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Accent-Aktie zeigt einen Wert von 53 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der Vergleich mit dem 25-Tage-RSI (43,33) bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Accent basierend auf dem RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein ähnliches Bild. Es gab keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung im vergangenen Monat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität zeigt auch keine auffälligen Veränderungen und führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating für die Accent-Aktie.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren und die Diskussionen hauptsächlich neutrale Themen betrafen. Daher erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Einstufung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der Accent-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,92 AUD lag, während der letzte Schlusskurs bei 2,2 AUD lag, was einer positiven Abweichung von +14,58 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bestätigt diese positive Entwicklung mit einem Schlusskurs von 2,06 AUD, was einer Abweichung von +6,8 Prozent entspricht.

Insgesamt erhält die Accent-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.