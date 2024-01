Accelink Aktie: Wer abwartet, ist gut beraten

Weitere Suchergebnisse zu "SBF":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Accelink-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Accelink-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 82,8 und ein Wert für den RSI25 von 74,67. Beide Werte führen zu einer "Schlecht"-Empfehlung und somit zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Bei Accelink war die Diskussion in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, mit sechs Tagen positiver und acht Tagen negativer Kommunikation. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und somit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf Dividenden schüttet Accelink derzeit nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Elektronische Geräte und Komponenten. Der Unterschied beträgt 0,34 Prozentpunkte (0,7 % gegenüber 1,04 %). Aufgrund dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Accelink-Aktie aktuell bei 29,24 CNH verläuft. Der Aktienkurs selbst ging bei 24,32 CNH aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -16,83 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit -14,37 Prozent. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Schlecht".