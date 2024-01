Accelink Aktie: Eine klare Abfuhr!

Der Aktienkurs von Accelink zeigt im Vergleich zur Jahresperformance anderer Unternehmen im Bereich Informationstechnologie eine Rendite von 82,13 Prozent, was mehr als 70 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine mittlere Rendite von 18,85 Prozent in den vergangenen 12 Monaten aufweist, liegt Accelink mit 63,28 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt jedoch, dass der gleitende Durchschnittskurs der Accelink bei 29,23 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,11 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -17,52 Prozent zum GD200, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 28,56 CNH, was einer Distanz von -15,58 Prozent entspricht und somit auch zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 aktuell bei 89,55 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt hingegen bei 67,08, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Accelink-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Accelink bei 39. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die ein KGV von 0 aufweisen, liegt Accelink auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.