Acceleware Aktie: So kann man sich irren!

Acceleware, ein Unternehmen aus dem Software-Sektor, wird derzeit als unterbewertet angesehen. Dies ergibt sich aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,94, was einen Abstand von 89 Prozent zum Branchen-KGV von 37,43 bedeutet. Auf dieser fundamentalen Grundlage wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie liegt die Rendite von Acceleware bei -55,41 Prozent, was mehr als 64 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Software-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 7,39 Prozent, wobei Acceleware mit 62,8 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Acceleware ist insgesamt neutral. In den letzten beiden Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Acceleware beträgt derzeit 0, was einer negativen Differenz von -22 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Software-Branche entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.